HABER

Van ve Muş'ta 45 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 09:31 | Son Güncelleme

Van ve Muş'ta 45 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van ve Muş'ta etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal alandaki 45 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte dünden bu yana aralıklarla devam eden kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Yağışın etkili olduğu Gürpınar'da 13, Muradiye ve Bahçesaray'da 2 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Tipi nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamaların yaşandığı Van - Hakkari kara yolunun Güzeldere ile Van - Bahçesaray kara yolunun Karabet geçitlerinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta etkili olan kar nedeniyle 30 köye ulaşım sağlanamıyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sis ve pus etkili olacak

Hava sıcaklığının bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 7, Hakkari'de 9, Muş ve Bitlis'te 3 derece olması bekleniyor.

PARTNER90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama! 90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama!
Üniversite öğrencilerini duygulandıran ziyaretÜniversite öğrencilerini duygulandıran ziyaret
Tekirdağ’da sahte içki operasyonu; yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdiTekirdağ’da sahte içki operasyonu; yılbaşı öncesi piyasaya süreceklerdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Van

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kulübeler geldi açlık grevi bitti

Kulübeler geldi açlık grevi bitti

Erzincan’da karın ardından kartpostallık görüntüler oluştu

Kartpostal gibi!

Hava durumu nasıl? Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı: Karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İstanbul'da ormanlık alanda patlama sesleri!

İstanbul'da ormanlık alanda patlama sesleri!

Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kazakistan'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı: Yaralılar var!

Kontrolden çıkan araç kamyona çarptı: Yaralılar var!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.