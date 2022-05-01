Van, Yalova, Yozgat bayram namazı saat kaçta? Van, Yalova, Yozgat bayram namazı ne zaman kılınacak?

Bayram namazı saatleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Ramazan ayı tüm Müslüman dünyası için önemli aylar arasında yer alıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi ve geçiyor. Ramazan Bayramı için geri sayılırken bayram namazı vakitleri merak konusu oldu. Bayram namazı saatleri şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. İl il bayram namazı saatlerini haberde yer alıyor. Peki Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte merak edilen il il bayram namazı saatleri...

VAN BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre bu yıl 2022 Ramazan Bayramı’nda Van bayram namazı vakti saat 05.50 olacak.

YALOVA BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre bu yıl 2022 Ramazan Bayramı’nda Yalova bayram namazı vakti saat 06.33 olacak.

YOZGAT BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre bu yıl 2022 Ramazan Bayramı’nda bayram Yozgat namazı vakti saat 06.12 olacak.

BAYRAM NAMAZI, KAÇ REKAT NASIL KILINIR?

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Rekat

İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

