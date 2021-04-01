HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van-Yüksekova karayolunda ikinci heyelan

Van-Yüksekova karayolunda ikinci heyelan

01.04.2021 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van-Yüksekova karayolunda ikinci defa heyelan meydana gelirken, o anlar bölgede bulunan AFAD ekipleri tarafından görüntülendi.Sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu Van-Yüksekova karayolu ulaşıma kapanmıştı.

1/

Van-Yüksekova karayolunda ikinci defa heyelan meydana gelirken, o anlar bölgede bulunan AFAD ekipleri tarafından görüntülendi.
Sabah saatlerinde meydana gelen heyelan sonucu Van-Yüksekova karayolu ulaşıma kapanmıştı. Can ve mal kaybının yaşanmadığı heyelan sonrası, AFAD Hakkari İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye geçti. Yol çalışmaları devam ettiği sırada meydana gelen ikinci heyelan, Van-Yüksekova karayolunu yeniden ulaşıma kapattı. Büyük bir gürültü ile meydana gelen heyelan, AFAD ekipleri tarafından görüntülendi. Heyelan sonrası karayolunda yeniden çalışma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurunDoğum sancısını hafife alan erkeklerden istedi: Testislerinize 20 dakika vurun
Pazarda bastonlu sapık alarmı! Önüne geleni taciz ettiPazarda bastonlu sapık alarmı! Önüne geleni taciz etti
İETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptıİETT otobüsünde iğrenç olay! Mastürbasyon yaptı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Kritik veriler açıklandı! Günlük vaka sayısı 37 bini aştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Karadeniz’e 'çay göçü' için 10 gün izole şartı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Bakan Koca: Mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75'lere ulaştı

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Kılıçdaroğlu 'yeter artık' diyerek duyurdu: Kapatacağız

Diğer Haberler

Pazarda bastonlu sapık alarmı! Önüne geleni taciz etti

Pazarda bastonlu sapık alarmı! Önüne geleni taciz etti

1 Nisan Şaka Günü nedir? 1 Nisan'da neden şaka yapılır?

1 Nisan Şaka Günü nedir?

Genç kadını, kocası benzin dökerek yakmıştı! Kan donduran olayın arkasından 'intikam' çıktı

Genç kadını, kocası benzin dökerek yakmıştı! Kan donduran olayın arkasından 'intikam' çıktı

Son Dakika! Altun'dan flaş açıklama: Mücadele edeceğiz

Flaş sözler: Bağımsız Türk yargısı içine sızan...

'Çok yüksek riskli' kategorideki Aksaray'dan sevindiren haber! Tedbirler işe yaradı

"Çok yüksek riskli" kategorideki Aksaray'dan sevindiren haber!

Koronavirüs araştırmasında ilginç sonuç: Erkekler 'yanık lastik', kadınlar 'çürümüş soğan' kokusu alıyor

Koronavirüs araştırmasında ilginç sonuç: Erkekler 'yanık lastik', kadınlar 'çürümüş soğan' kokusu alıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.