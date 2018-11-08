Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Kerkük Üniversitesi arasında işbirliği

KERKÜK (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Kerkük Üniversitesi arasında öğrenci ve akademisyen değişim programını içeren işbirliği anlaşması imzalandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, gerçekleştirdiği Irak ziyareti kapsamında, Kerkük Üniversitesi Rektörü Abbas Taki ile işbirliği, öğrenci ve akademisyen değişimi protokolü imzaladı.
Kerkük Üniversitesi Rektörü Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her iki üniversite arasında işbirliği, ortak bilimsel konferans düzenleme, öğrenci ve akademisyen değişimi yapacağız.'' ifadesini kullandı.
Türkiye'deki üniversitelerle bu tür anlaşmaların oldukça önemli olduğunu belirten Taki, ''Türk üniversiteleriyle bu tür anlaşmaları yapmak uzun yılların hayaliydi. Bugün bunu gerçekleştirmek bizim için oldukça önemlidir.'' diye konuştu.
Bölge toplumları arasında bilgi ve ilim köprüsü oluşturmanın zamanının geldiğine dikkati çeken Taki, ''Amacımız Van ile Kerkük arasında bilim köprüsü oluşturmaktır.'' dedi.
"Iraklılar olarak üniversitelerimizin uluslararası düzeyde geliştirilmesi ve tanınabilirliğini" sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Taki şöyle devam etti:
''Mühendislik, Ziraat, Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Türk Dili ve Edebiyatı gibi bölümlerde öğrencilerimizin staj yapmasına ihtiyacımız var. Yıllar önce Bilkent ve Ankara üniversiteleriyle yaptığımız benzeri anlaşmalardan oldukça faydalandık. Bu işbirliğini Türkiye'nin değer üniversiteleriyle de yapmayı planlıyoruz.''
MHP'nin İstanbul adayı kim olacak? Ali Müfit Gürtuna ve Taha Akyol sürprizi
Kanınız donacak! 'Başka yaşlı kadın bulamadım' deyip önce annesine, sonra da...
Erkek arkadaşını kara büyü ayini sırasında kurban etti!
Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü
İYİ Parti'de deprem! Ahat Andican'dan istifa kararı
KPSS 2018 Ortaöğretim sonuçları açıklandı (ÖSYM-KPSS sonuç sayfası)
Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri
Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!
Erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı! O işçiden kötü haber
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Google'da büyük tuzak!
Bakan Ziya Selçuk'tan dikkat çeken tespit: Okullar arasında eğitim eşitsizliği var
Okuyucu Yorumları 0 yorum