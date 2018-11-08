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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Kerkük Üniversitesi arasında işbirliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 17:08 | Son Güncelleme

Kerkük Üniversitesi Rektörü Abbas Taki: - ''Türk üniversiteleriyle bu tür anlaşmaları yapmak uzun yılların hayaliydi'' - "Amacımız Van ile Kerkük arasında bilim köprüsü oluşturmaktır" - "Bu işbirliğini Türkiye'nin değer üniversiteleriyle de yapmayı planlıyoruz"

KERKÜK (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Kerkük Üniversitesi arasında öğrenci ve akademisyen değişim programını içeren işbirliği anlaşması imzalandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, gerçekleştirdiği Irak ziyareti kapsamında, Kerkük Üniversitesi Rektörü Abbas Taki ile işbirliği, öğrenci ve akademisyen değişimi protokolü imzaladı.

Kerkük Üniversitesi Rektörü Taki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Her iki üniversite arasında işbirliği, ortak bilimsel konferans düzenleme, öğrenci ve akademisyen değişimi yapacağız.'' ifadesini kullandı.

Türkiye'deki üniversitelerle bu tür anlaşmaların oldukça önemli olduğunu belirten Taki, ''Türk üniversiteleriyle bu tür anlaşmaları yapmak uzun yılların hayaliydi. Bugün bunu gerçekleştirmek bizim için oldukça önemlidir.'' diye konuştu.

Bölge toplumları arasında bilgi ve ilim köprüsü oluşturmanın zamanının geldiğine dikkati çeken Taki, ''Amacımız Van ile Kerkük arasında bilim köprüsü oluşturmaktır.'' dedi.

"Iraklılar olarak üniversitelerimizin uluslararası düzeyde geliştirilmesi ve tanınabilirliğini" sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Taki şöyle devam etti:

''Mühendislik, Ziraat, Fen ve Edebiyat Fakültesi ile Türk Dili ve Edebiyatı gibi bölümlerde öğrencilerimizin staj yapmasına ihtiyacımız var. Yıllar önce Bilkent ve Ankara üniversiteleriyle yaptığımız benzeri anlaşmalardan oldukça faydalandık. Bu işbirliğini Türkiye'nin değer üniversiteleriyle de yapmayı planlıyoruz.''

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Anahtar Kelimeler:
Abbas Taki Kerkük Prof. Dr. Peyami Battal

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