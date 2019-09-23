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Van YYÜ Rektörü Şevli, lenfoma hastası öğrencinin diplomasını hastaneye götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 16:26 | Son Güncelleme

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof.

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, lenfoma hastalığı nedeniyle tedavi altında olan öğrencisi Ali Yar'ın (33) diplomasını, hastaneye giderek, verdi.

YYÜ Van Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı öğrencisi Ali Yar, 'lenfoma' tanısıyla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu kötü olan Yar'ın ailesi, rektörlüğe giderek, moral olması için diplomanın oğullarına verilmesini talep etti. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli de ailenin talebini kabul ederek, öğrencinin diplomasının hazırlanması talimatını verdi. Ardından da diplomaya alıp, Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile birlikte Yar'ı ziyaret etti. Rektör Şevli, üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak, çerçevelettirilen diplomayı öğrencisine teslim etti.

MORAL VERMEK İÇİN GELDİK

Bir süre Yar ve ailesi ile sohbet eden Şevli, öğrencisine moral vermek istediklerini söyledi. Ailenin diplomayı erken almak için kendilerine müracaat ettiğini anlatan Şevli, "Ailesi, Ali Yar'ın diplomayı görünce mutlu olacağını iletti. Bugün de başhekimimiz ve doktoruyla diplomasını teslim ettik. Kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Hastalık sürecinde moral vermek için öğrencimizi ziyaret ederek, diplomasını teslim ettik. Umarız kısa zamanda sağlığına kavuşarak, aramıza döner" diye konuştu.

ÇELİK: HASTAMIZA MOTİVE OLDU

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik de hastaya lenfoma tanısı konulduğunu, Yar'ın aynı zamanda enfeksiyon tedavisi gördüğünü söyleyerek, "Rektörümüzün diplomayı getirmesi bizi ve hastayı çok mutlu etti. Hastamıza motive kaynağı oldu. İlgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki tedavi süreci de üniversite hastanesinde devam edecek. Kemoterapisini aldı. Enfeksiyonu vardı. Biz bunu tedavi ettik. Bundan sonra doktorlarının uygun gördüğü şekilde tedavisi sürecek" dedi.

OĞLUMUN SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI İSTİYORUM

Gözyaşlarına boğulan anne Leman Koç, kendilerine ve oğluna bu mutluluğu yaşatan Rektör Şevli ve hastane yönetimine teşekkür etti. Tek dileklerinin şu an oğlunun sağlığına kavuşması olduğunu anlatan Koç, "Hocamızdan Allah razı olsun. Bir anne olarak oğlumun kısa sürede ayağa kalkmasını, yürümesini istiyorum. Dört aydır oğlum yatağa mahkum. Doktorlar oğlumla yakından ilgileniyorlar. Allah razı olsun. Bir anne olarak duygularımı ifade edemiyorum. Tek dileğim oğlumun sağlığına kavuşması" diye konuştu.

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