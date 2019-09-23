Van YYÜ Rektörü Şevli, lenfoma hastası öğrencinin diplomasını hastaneye götürdü

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, lenfoma hastalığı nedeniyle tedavi altında olan öğrencisi Ali Yar'ın (33) diplomasını, hastaneye giderek, verdi.

YYÜ Van Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı öğrencisi Ali Yar, 'lenfoma' tanısıyla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu kötü olan Yar'ın ailesi, rektörlüğe giderek, moral olması için diplomanın oğullarına verilmesini talep etti. Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli de ailenin talebini kabul ederek, öğrencinin diplomasının hazırlanması talimatını verdi. Ardından da diplomaya alıp, Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik ile birlikte Yar'ı ziyaret etti. Rektör Şevli, üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanarak, çerçevelettirilen diplomayı öğrencisine teslim etti.

MORAL VERMEK İÇİN GELDİK

Bir süre Yar ve ailesi ile sohbet eden Şevli, öğrencisine moral vermek istediklerini söyledi. Ailenin diplomayı erken almak için kendilerine müracaat ettiğini anlatan Şevli, "Ailesi, Ali Yar'ın diplomayı görünce mutlu olacağını iletti. Bugün de başhekimimiz ve doktoruyla diplomasını teslim ettik. Kısa zamanda sağlığına kavuşmasını ümit ediyoruz. Hastalık sürecinde moral vermek için öğrencimizi ziyaret ederek, diplomasını teslim ettik. Umarız kısa zamanda sağlığına kavuşarak, aramıza döner" diye konuştu.