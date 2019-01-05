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Van YYÜ'de 33 milyon TL'ye mal olan spor kompleksi hizmete girdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 14:35 | Son Güncelleme

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ), yapımı tamamlanan ve bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan çok amaçlı spor kompleksi, hizmete girdi.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ), yapımı tamamlanan ve bölgede bir ilk olma özelliği taşıyan çok amaçlı spor kompleksi, hizmete girdi. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, içerisinde her türlü sportif faaliyetlerin yapılabileceği, hamam, sauna ve olimpik yüzme havuzunun bulunduğu spor kompleksinin, 33 milyon TL'ye mal olduğunu söyledi. Van YYÜ Zeve yerleşkesinde 17 bini kapalı, 21 bin metrekare alan üzerinde 3 yıl önce yapımına başlanan, 3 katlı spor kompleksi, hizmet vermeye başladı. Bölgede ilk olma özelliği taşıyan spor kompleksinde genel antrenman, halter, kondisyon, hamam, sauna, fastfood, olimpik yüzme havuzu, boks, güreş, kung fu, karate. kickboks, kafeterya, pilates, dans, aerobik, bilardo ve masa tenisi salonları ile form, briç, dart ve satranç kulüpleri bulunuyor. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Battal, kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcilerine spor kompleksini gezdirip, tanıttı. Rektör Prof. Dr. Battal, gazetecilerle 3 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonunda ise voleybol oynayıp, maç sonunda ise gazetecilerle birlikte su sıcaklığı 27 derece olan olimpik yüzme havuzuna girdi. 'AÇILIŞINI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPACAK' YYÜ Rektörü Prof. Dr. Battal, açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı davet edip, yatırımları anlamlandıracaklarını söyledi. Prof. Dr. Battal, "Her türlü spor müsabakalarının, sportif faaliyetlerin yapılabileceği, hem ulusal, hem de uluslararası müsabakaların yapılabileceği şekilde dizayn edilmiş bir kompleks. İçerisinde her türlü sportif faaliyetlerin yapılabileceği bir imkan sunuyoruz. Bölgemizde bu şekilde tek bir bina içerisinde bu kadar sportif faaliyetlerin yapılabileceği bir yer yok. Zannederim Türkiye'de belki iki bina var, ya da yok. Ama bizim spor kompleksimiz Türkiye'de ilklerde. Böyle bir kompleksi bölgemize, ülkemize kazandırmış olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte hem ulusal, hem de uluslararası yarışmaların yapılması için federasyonla görüşüyoruz. 3 bin 500 kişilik seyirci kapasitesine sahip spor salonu, basketbol ve voleybol müsabakalarının yapılabileceği zemini ulusal ve uluslararası müsabakalara dizayn edilmiş vaziyette. Sayın Cumhurbaşkanımıza açılış davetimizi verdik. Kendilerinin uygun olduğu bir zamanda açılışı yapacağız" dedi. 'HAMAM, SAUNA VE YUZME HAVUZU BULUNUYOR' Prof. Dr. Battal, spor kompleksinde hamam, sauna ve olimpik yüzme havuzu hizmetlerinin de verildiğini, burada her türlü aletli çalışabilecek sportif faaliyetlerin de yapıldığını ifade etti. Azerbaycan uyruklu Günay Nasibova ise, "Şu anda spor kompleksinde çalışıyorum. Burada ortopedik, nörolojik vakalarla bize gelen vatandaşlarımıza fizyoterapist hizmeti veriyoruz. Bu hizmetlerin yanı sıra burada 19 çeşit masaj hizmeti de veriyoruz" diye konuştu.

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