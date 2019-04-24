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Van YYÜ'de 'Üniversiteler Arası Spor Oyunları' başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 16:31 | Son Güncelleme

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye Koç Fest Üniversiteler Arası Spor Oyunları Basketbol ve Triatlon Şampiyonası' başladı.

Van YYÜ'de 'Üniversiteler Arası Spor Oyunları' başladı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin (YYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 'Türkiye Koç Fest Üniversiteler Arası Spor Oyunları Basketbol ve Triatlon Şampiyonası' başladı.
24- 28 Nisan tarihleri arasında düzenlenen basketbol şampiyonasına 8 üniversiteden 13 takım, triatlon şampiyonasına da 25 sporcu katıldı. Şampiyonada birinci olan takımlar, 1. Lig için mücadele edecek. Basketbol müsabakalarına katılan takımlar, şampiyon olabilmek için kıyasıya mücadele etti.
YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, organizasyon kapsamında farklı etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Battal, üniversitede inşa edilen tam donanımlı komplekste, bölgedeki üniversitelerin de aralarında bulunduğu 8 üniversiteden sporcuların yarışacağını kaydetti.

FOTOĞRAFLI

Van YYÜ'de 'Üniversiteler Arası Spor Oyunları' başladıVan YYÜ'de 'Üniversiteler Arası Spor Oyunları' başladıVan YYÜ'de 'Üniversiteler Arası Spor Oyunları' başladıVan YYÜ'de 'Üniversiteler Arası Spor Oyunları' başladı

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