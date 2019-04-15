Van'a 241 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 241 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkale, Çaldıran, Erciş, Gürpınar, Muradiye ve Saray ilçelerinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 192 Afganistan, 43 Pakistan ve 6 Bangladeş uyruklu düzensiz göçmenin yurda yasa dışı yollardan girdiğini tespit etti.

Yakalanan 241 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından ülkelerine gönderilmek üzere, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı, 3 minibüse ise el konuldu.

