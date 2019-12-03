HABER

Van'a mevsimin ilk karı yağdı, 15 yerleşim yeriyle bağlantı kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 10:02 | Son Güncelleme

VAN kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Gece yarısı yağan kar nedeniyle yüksek noktalarda bulunan 15 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde, dün akşam etkili olan yağmur, gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle 6 mahalle ile 9 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapalı olan yolları açmak için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı. 2 bin 225 rakımlı Kurubaş geçidindeki Van-Hakkari Karayolu'nda da kar temizleme çalışması yapıldı.

Yetkililer, sürücüleri kış lastiklerini takmadan yola çıkmamaları yönünde uyardı.

PARTNER90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama! 90'ların efsane ismi Asya'ya şok suçlama!
Görme engelli Halil İbrahim, 30 yıldır gönüllü müezzinGörme engelli Halil İbrahim, 30 yıldır gönüllü müezzin
5 akraba, çalışmak için gittikleri Irak’ta cezaevine düştü5 akraba, çalışmak için gittikleri Irak’ta cezaevine düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

İrem Derici'den 'Bakire misin?' sorusuna yanıt!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

Trump'tan NATO zirvesi öncesi zehir zemberek sözler!

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Mucize Doktor'da büyük sır ortaya çıkıyor! Ferman'dan Ali'yi şaşırtan itiraf

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

Kan donduran olay! Acil tıp teknisyeni ceset gömerken yakalandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'da define ararken fotokapana takıldılar

Fotokapana takıldılar

Son dakika: Ankara'da Bylock operasyonu! Gözaltılar var

Düğmeye basıldı! Ankara'da operasyon!

Mikserin altında can veren Birgül Binen'in annesinden acı dolu isyan: Kendi çocuğu olsa kaçar mıydı?

Annenin acı dolu isyanı: Kendi çocuğu olsa kaçar mıydı?

Kulübeler geldi açlık grevi bitti

Kulübeler geldi açlık grevi bitti

Erzincan’da karın ardından kartpostallık görüntüler oluştu

Kartpostal gibi!

Hava durumu nasıl? Meteoroloji son hava durumu tahminini açıkladı: Karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji saat vererek uyardı! Karla karışık yağmur geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.