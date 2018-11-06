Van'da 1 kişinin öldüğü,18 kişinin yaralandığı kaza, kamerada

Behçet DALMAZ VAN, (DHA)- VAN-Hakkari Karayolu'nda yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu Sait Cihan'ın (59) yaşamını yitirdiği ve 18 kişinin yaralandığı kaza anı, dinlenme tesisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, önceki akşam Van-Hakkari Karayolu'nun 130'uncu kilometresindeki dinlenme tesisleri önünde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, dinlenme tesisinden yola çıkan yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada, otomobil ve münibüste bulunan 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Sait Cihan, tedavi gördüğü Başkale Devlet Hastanesi'nden Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, yolda yaşamını yitirdi.Kaza anı dinlenme tesisinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

