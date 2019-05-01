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Van'da 1 Mayıs halaylarla kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 17:37 | Son Güncelleme

VAN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Musa Anter Parkı yanındaki Kültür Kavşağı’nda halaylarla kutlandı.

Van'da 1 Mayıs halaylarla kutlandı

Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Musa Anter Parkı yanındaki Kültür Kavşağı’nda halaylarla kutlandı.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Van Şubeler Platformu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Van Şubesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Van İKK Sekreterliği, Van-Hakkari Tabipler Odası tarafından organize edilen 1 Mayıs kutlamaları Musa Anter Parkı yanındaki Kültür Kavşağı’nda yapıldı. Etkinliğe, HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, Van Büyükşehir Eş Başkanı Mustafa Avcı, İpekyolu Eş Başkanı Şehzade Kurt, HDP ve DBP ilçe eş başkanları ile vatandaşlar katıldı.
HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan'ın da konuşma yaptığı kutlamalara katılanlar ellerinde 'Mezarda emeklilik istemiyoruz', 'Kıdem tazminatıma dokunma', 'Eşitlik ve özgürlük için yaşasın 1 Mayıs' yazılı pankartlar taşıdı. 1 Mayıs kutlamalarında katılanlar çalınan müziklerle halay çekerken, polis kutlamanın yaptığı bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

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Van'da 1 Mayıs halaylarla kutlandıVan'da 1 Mayıs halaylarla kutlandıVan'da 1 Mayıs halaylarla kutlandıVan'da 1 Mayıs halaylarla kutlandı

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