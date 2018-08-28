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Van'da 1 ton 710 kilo kaçak çay ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 11:48 | Son Güncelleme

VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan araçta 1 ton 710 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi.

Van'da 1 ton 710 kilo kaçak çay ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan araçta 1 ton 710 kilo gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van- Bitlis Karayolu üzerinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı.Aramalarda, araçta 1 ton 710 kilo kaçak çay ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

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