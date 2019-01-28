Van'da 10 bin paket kaçağı sigara ile 2 ton çay ele geçirildi.

Safa ATMACA/VAN,(DHA)- VAN'ın Gürpınar, Özalp ve Tuşba ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 10 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ile 2 ton çay ele geçirildi. Olaylarla ilgili 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bazı şahısların kaçakçılık faaliyetleri yaptığı ihbarı üzerine Özalp ve Gürpınar ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda, her iki ilçede araziye terk edilmiş halde ve bir evde gizlenen 10 bin 540 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Jandarmanın Tuşba ilçesine bağlı Gazi Abdurrahman Mahallesi'nde bulunan bir depoya düzenlediği operasyonda ise 2 ton kaçak çay ele geçirildi. Olaylarla ilgili 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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