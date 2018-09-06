Van'da 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesinde bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Edremit ilçesi Süphan Mahallesi, Sedat Sokak'ta bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada bandrolsüz 10 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Evdeki D.L. ve A.L. gözaltına alındı.
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