Van'da 103 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da düzenlenen operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla giren 103 düzensiz göçmen yakalandı.

Jandarma ekipleri, bayram öncesi Van merkez ile Saray, Tuşba, Başkale ve Çaldıran ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 92 Afganistan, 10 Bangladeş ve 1 Suriye uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu arada operasyonlarda Gevaş ilçesinde bir kilo 30 gram eroin ile 103 gram toz esrar, Erciş ilçesinde 9 bin 450 paket, Saray ilçesinde 7 bin 500 paket ve Özalp ilçesinde 4 bin 999 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

