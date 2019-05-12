Van'da 106 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 106 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Edremit Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit-Gevaş kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu kamyonda arama yaptı.
Kamyon kasasında yurda yasa dışı yollarla giren 55 Afganistan, 46 Pakistan ve 5 Özbekistan uyruklu 106 düzensiz göçmen yakalandı.
Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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