Van'da 106 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 106 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Edremit Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit-Gevaş kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu kamyonda arama yaptı.

Kamyon kasasında yurda yasa dışı yollarla giren 55 Afganistan, 46 Pakistan ve 5 Özbekistan uyruklu 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

