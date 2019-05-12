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Van'da 106 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 12:43 | Son Güncelleme

Van'da 106 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Edremit ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 106 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Edremit Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edremit-Gevaş kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu kamyonda arama yaptı.

Kamyon kasasında yurda yasa dışı yollarla giren 55 Afganistan, 46 Pakistan ve 5 Özbekistan uyruklu 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
106 düzensiz göçmen Edremit Van

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