Van'da 108 kaçak göçmen yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye görevi sırasında, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 108 kaçak göçmen yakalandı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İran sınırındaki Sultan Çayır mevkiinde devriye görevi yaptı. Devriye sırasında yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen üç ayrı grup tespit edildi. Hareket halindeki grubun önü jandarma ekipleri tarafından kesilerek durduruldu. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 108 kaçak göçmen yakaladı. Kaçak göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları yapıldıktan sonra yiyecek ve içecek ikram edildi. Kaçak göçmenler, yapılan sağlık kontrolünden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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