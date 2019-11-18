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Van'da 11 hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 10:25 | Son Güncelleme

Van'da 11 hırsızlık olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Van'da gerçekleştirilen 11 hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, İpekyolu, Tuşba ve Muradiye ilçelerinde gerçekleştirilen 11 hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinden oluşturulan özel ekip, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler, iş yeri ve çevredeki 57 güvenlik kamerasının 127 saatlik kaydını inceledikten sonra "oto", "kablo" ve "hayvan" hırsızlığını gerçekleştirenlerin şüpheliler E.B, E.K. ve T.Y. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda E.B, E.K. ve T.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Hayvan hırsızlık ipekyolu kablo Muradiye oto Tuşba Van

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