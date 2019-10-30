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Van’da 11 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.10.2019 09:42 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 11 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde arama yapıldığı belirtildi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 11 kilo 60 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo aktarma merkezinde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Zeyna’nın da katıldığı aramada, içerisinde muhtelif gıda malzemelerin bulunduğu karton kolinin tabanına zulalanmış toplam 11 kilo 60 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili A.A. ve E.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara çıkarılan şahıslardan A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.A. ise tutuklandı.

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