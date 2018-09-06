Van'da 11 kilo eroin ile 1 kilo afyon sakızı ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Tuşba ilçesinde kamyonette yaptığı aramada 11 kilo 255 gram eroin ile 1 kilo 230 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan F.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve Organize ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesi Özalp- Van Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada, çuval içerisine zulalanmış 22 paket halinde 11 kilo 255 gram eroin ile 1 kilo 230 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü F.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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