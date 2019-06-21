Van'da 11 ton inci kefali balığı ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde, jandarma ekiplerince yapılan yapılan yol kontrollerinde, 500 kilosu canlı olmak üzere toplam 11 ton inci kefali balığı ile 500 metre uzunluğunda manyat tipi ağ ele geçirildi.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korumaya alınması için 15 Nisan-15 Temmuz günlerinde uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avlananlara karşı da sıkı denetim yapılıyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Edremit Sahil Bot Timleri ile birlikte Yalındüz Mahallesi bölgesinde kaçak balık avlayanlara karşı çalışmalar yaptı.Çalışmalarda 500 kilosu canlı 3 ton inci kefali balığı ile 500 metre manyat tipi ağ ele geçirildi. Öte yandan jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye görevi sırasında şüphe üzerine durdurulan TIR'da 8 ton inci kefali balığı ele geçirildi. Ele geçirilen 500 kilogram canlı balık Van Gölü'ne geri bırakılırken, 10,5 ton ölü balık da imha edilmek üzere ilçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yakalanan TIR trafikten men edilirken, sürücüye 3 bin 639 TL idari para cezası uygulandı. Bölgede kaçak avlananlara yönelik denetimlerin ise sürdürüldüğü belirtildi.