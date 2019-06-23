Van'da 11 ton inci kefali ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde avlanması yasak olan 10 tonu canlı, toplam 11 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar Van Gölü'ne geri bırakıldı.

Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen inci kefalinin neslinin korunması için 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağı sürerken, kaçak avcılara karşı da sıkı denetim yapılıyor. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahan ve Yalındüz mahalleleri arasındaki Bendimahi Çayı kenarındaki iki ayrı noktaya çekilen 800 metre manyat tipi ağ ve yakınındaki kafes tipi bekleme ağı içerisinde 10 ton canlı inci kefali ile çuvallar içerisinde yüklenmeye hazır 1 ton ölü inci kefali ele geçirdi.

Canlı balıklar, Van Gölü'ne geri bırakılırken, 1 ton ölü inci kefali ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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