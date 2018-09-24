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Van'da 115 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 15:02 | Son Güncelleme

VAN'ın Başkale ve Erciş ilçelerinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollarda giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 115 kaçak göçmen ile bunlara organizatörlük yapan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ve Erciş ilçelerinde, jandarmanın yaptığı yol kontrolleri sırasında yurda yasa dışı yollarda giriş yaptıkları belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 115 kaçak göçmen ile bunlara organizatörlük yapan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerle birlikte piyasa değeri 86 bin 500 TL olan 173 adet tıbbi ilaç ele geçirildi. Başkale ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale- Van karayolu üzerinde yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan bir minibüste yapılan aramalarda yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 48 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin yapılan üst aramalarında ise piyasa değeri 86 bin 500 TL olan 173 tıbbi ilaç ele geçirildi. Van'ın Erciş ilçesinde ise jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kotrollerinde, ekiplerin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan minibüste, 67 kaçak göçmen ile bunlara organizatörlük yapan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Van İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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