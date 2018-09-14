Van'da 118 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 118 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkisinde yaya grubu durdurdu.
Kontrollerde 13'ü çocuk 118 Afganistan ve Pakistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen ve yiyecek ikram edilen düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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