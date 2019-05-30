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Van'da 126 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 09:41 | Son Güncelleme

VAN'ın İpekyolu ilçesinde metruk binaya düzenlenen operasyonda 126 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 126 kaçak göçmen yakalandı

VAN, (DHA) - VAN'ın İpekyolu ilçesinde metruk binaya düzenlenen operasyonda 126 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri binaya bırakıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan metruk bir binada arama yaptı. Aramada 92 Afganistan, 29 Pakistan, 2 İran, 1 Irak, 1 Hindistan, 1 Bangladeş uyruklu olmak üzere 126 kaçak göçmen yakalandı. Yurda yasadışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kaçak göçmenleri binaya bırakıp kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Van'da 126 kaçak göçmen yakalandı

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