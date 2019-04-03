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Van'da 129 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 12:32 | Son Güncelleme

Van'da 129 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Muradiye ve Tuşba ilçelerinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 129 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ile Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muradiye'nin Açıkyol ve Ünseli mahalleleri ile Tuşba'ya bağlı Esenpınar Mahallesi'nde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 106 Afganistan ile 23 Pakistan uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Emniyet Jandarma Muradiye Tuşba Van

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