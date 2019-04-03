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Van'da 129 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2019 13:06 | Son Güncelleme

VAN'ın Tuşba ve Muradiye ilçelerinde,  Afganistan ve Pakistan uyruklu 129 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 129 kaçak göçmen yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba ve Muradiye ilçelerinde, Afganistan ve Pakistan uyruklu 129 kaçak göçmen yakalandı.
Tuşba ilçesi Tımar Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler, devriye görevi sırasında Esenpınar Mahallesi'nde 20'si Afganistan, 23'ü Pakistan uyruklu toplam 43 kaçak göçmen yakaladı. Jandarma, Van-Erciş Karayolu'nda ise Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmeni yürürken gözaltına aldı. Jandarma Komutanlığı'na götürülüp, yemek ikram edilen kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Muradiye ilçesinde ise jandarma ve polis tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 45 kaçak göçmen yakalandı.

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Van'da 129 kaçak göçmen yakalandıVan'da 129 kaçak göçmen yakalandı

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