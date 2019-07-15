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Van'da 133 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 11:25 | Son Güncelleme

Van'da 133 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan giren 133 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında Albayrak ve Atlılar Mahallesi yakınlarında 3 grubu durdurdu.

Kontrollerde 42'si çocuk, 41'i de kadın 133 Bangladeş ve Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin, yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.

Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başkale düzensiz göçmen Jandarma Van

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