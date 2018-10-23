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Van'da 133 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 08:17 | Son Güncelleme

VAN'ın Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde polisin yaptığı denetimlerde yaklaşık 133 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Van'da 133 kilo eroin ele geçirildi

Çağatay KENARLI- Muhammed KILIÇ/VAN, (DHA)- VAN'ın Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde polisin yaptığı denetimlerde yaklaşık 133 kilo eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde kurulan denetim noktalarında durdurulan araçlarda arama yaptı. Tuşba ilçesi, Özalp Yolu Kömürcüler Sitesi yakınlarındaki uygulama noktasında şüphe üzerine 41 plakalı bir otomobil durduruldu. Narkotik köpeği Alfa'nın da kullanıldığı aramada, aracın bagajına zulalanmış 100 paket halinde 51 kilo 25 gram eroin ele geçirildi.
İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde ise park halindeki 65 plakalı bir otomobilden şüphelenen polis ekipleri, narkotik köpeği Şila ile arama yaptı. Otomobilde bulunan valiz ve çuvallar içinde 158 paket halinde 81 kilo 700 gram eroin ele geçirildi. Her iki olayla ilgili 2 kişi, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde nakletmek' suçlamasıyla gözaltına alındı.
10 AYDA 5 TONDAN FAZLA EROİN YAKALANDI
Öte yandan, Narkotik ekiplerince il genelinde 1 Ocak-22 Ekim tarihleri arasında yapılan denetim ve operasyonlarda 5 ton 114 kilo 549 gram eroin ele geçirildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da 133 kilo eroin ele geçirildiVan'da 133 kilo eroin ele geçirildi

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