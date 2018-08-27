Van'da 136 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde 136 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlilerince iki adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen İpekyolu ilçesinde 98, Tuşba ilçesinde de 38 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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