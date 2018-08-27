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Van'da 136 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2018 10:23 | Son Güncelleme

VAN'ın Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde, polisin iki adrese düzenlediği operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 136 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 136 kaçak göçmen yakalandı

Orhan AŞAN/VAN, (DHA) - VAN'ın Tuşba ve İpekyolu ilçelerinde, polisin iki adrese düzenlediği operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 136 kaçak göçmen yakalandı. İnsan taciri oldukları gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
İpekyolu ve Tuşba ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, dün bu ilçelerdeki iki adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Operasyonlarda, yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları tespit edilen, aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 136 kaçak göçmen yakaladı. İnsan taciri oldukları gerekçesiyle 2 kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürerken, kaçak göçmenler de İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da 136 kaçak göçmen yakalandıVan'da 136 kaçak göçmen yakalandıVan'da 136 kaçak göçmen yakalandıVan'da 136 kaçak göçmen yakalandı

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