Van'da 137 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 137 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında, İran sınırındaki Eşmepınar Mahallesi Sarısu mevkisinde yaya grubu durdurdu.
Ekipler, 137 Afganistan, Pakistan, Filistin ve Kongo uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiklerini belirledi.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek ikram edildi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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