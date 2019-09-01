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Van’da 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 10:43 | Son Güncelleme

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda 212 paket halinde toplam 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “31 Ağustos 2019 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada park halinde bulunan 04 plakalı minibüsün durumundan şüphelenilmesi üzerine, Narkotik Madde Arama Köpeği ’Oscar’ ile birlikte minibüs ve ikametin müştemilatında bulunan garajda yapılan detaylı aramada; 8 adet çuval içerisinde 212 paket halinde toplam 137 kilo 280 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından merkez ve ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda 212 paket halinde toplam 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “31 Ağustos 2019 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; ilimiz İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi’nde devriye görevini ifa ettikleri esnada park halinde bulunan 04 plakalı minibüsün durumundan şüphelenilmesi üzerine, Narkotik Madde Arama Köpeği ’Oscar’ ile birlikte minibüs ve ikametin müştemilatında bulunan garajda yapılan detaylı aramada; 8 adet çuval içerisinde 212 paket halinde toplam 137 kilo 280 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili Ş.U. isimli şüpheli ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ suçundan gözaltına alınmış olup soruşturma çok yönlü devam etmektedir” denildi.
1 Ocak - 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında toplam 4 ton eroin maddesinin ele geçirildiğinin belirtildiği açıklamanın devamında, “Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

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