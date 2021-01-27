HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van’da 14 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 14 kilo eroin ele geçirildi

27.01.2021 09:21 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Van’da 14 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tespiti yapılan bir aracın Gürpınar ilçesindeki uygulama noktasında durdurulduğu belirtildi.

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 14 kilo 410 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince tespiti yapılan bir aracın Gürpınar ilçesindeki uygulama noktasında durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Rexo ile birlikte araçta yapılan detaylı aramada, jantlara zulalanmış toplam 14 kilo 410 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak C.T. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı Çektiği video kurgu çıkmıştı! O YouTuber'a gözaltı kararı
Kritik gün geldi: Gözler açıklamaya çevrildiKritik gün geldi: Gözler açıklamaya çevrildi
Saffat suresinin meali ve faziletleriSaffat suresinin meali ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Trump gitti ama tartışma bitmedi! 'Bunun adı siyasal intikamdır'

Trump gitti ama tartışma bitmedi! 'Bunun adı siyasal intikamdır'

Koronavirüse karşı yeni ilaç

Koronavirüse karşı yeni ilaç

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında gözaltı kararı

Çektiği video kurgu çıkmıştı! YouTuber hakkında gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

Uzman erbaş alımı başvuru formu 2021... 5 bin uzman erbaş alım tarihleri! Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

5 bin uzman erbaş alımı başvuruları devam ediyor

Sağlık Bakanlığı 16 bin sağlık personeli alımı kılavuzu 2021... ÖSYM,16 bin sağlık personeli alımı ne zaman, tarihleri ve açık kadrolar!

16 bin sözleşmeli sağlık personeli alımı ne zaman olacak?

Milletvekilleri aşı olacak mı? TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklama

Milletvekilleri aşı olacak mı? TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan flaş açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı 2021... ÖSYM duyurdu: KPSS-2020/7 atama başvuru tarihleri son gün!

KPSS-2020/7 atama başvurusu için son gün!

Hasdal'da yön tabelası yola devrildi, trafik kilitlendi

İstanbul'da trafiği felç eden olay

FETÖ'ye operasyon: 3'ü emekli tuğgeneral 4 kişi hakkında gözaltı kararı

Aralarında 3 tane emekli general de var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.