Van'da 14 yerleşimin yolu kardan kapandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ve Gürpınar ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 14 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van'ın ilçelerinde iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayata olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle Başkale'de 11, Gürpınar ilçesinde ise 3 mahalle ve mezra olmak üzere 14 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştığı Başkale ilçesinde, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için büyükşehir belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri yoğun bir çalışma yürütürken, bir kişi üzerindeki tişortle lapa lapa yağan karın altında gezdi.

