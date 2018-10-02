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Van'da 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 09:13 | Son Güncelleme

VAN'ın Gevaş ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa kamyonun taban kısmına zulalanmış 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi.

Van'da 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi

VAN, (DHA)- VAN'ın Gevaş ilçesinde, polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrollerinde, şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa kamyonun taban kısmına zulalanmış 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubea Müdürlüğü ekipleri, Gevaş ilçesindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde, şüphe üzerine durdurulan kapalı kasa kamyonda, arama yapıldı. Narkotik köpek 'Şila'nın da kullanıldığı aramalarda, aracın taban kısmında zulalanmış 255 paket halinde toplam 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili B.T. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

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Van'da 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildiVan'da 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildiVan'da 141 kilo 730 gram eroin ele geçirildi

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