Van'da 145 kaçak göçmen yakalandı

VAN, (DHA) - VAN'ın Muradiye ilçesinde Jandarma ekiplerince yapılan yol arama ve kontrollerinde 5 ayrı araçta, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 145 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin Ankara ve İstanbul'a gitmek için kişi başı 500 dolar verdiği belirtilirken, göçmenleri kaçak yollarla yurda soktukları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelendikleri araçlar üzerinde uyguluma yaptı. 5 ayrı araçta yapılan aramalarda yurda kaçak yollarla sokulmak istenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 145 kaçak göçmen yakalandı. Alpaslan Jandarma Karakolu'nda işlemleri devam eden kaçak göçmenlere sabah kahvaltısı, öğlen ve akşam yemekleri verildi. Anne ve babaları yasal işlemlerle ilgilenirken, çocuklara ise jandarma çikolata, kek ve dondurma ikramında bulundu. İSTANBUL VE ANKARA'YA GİTMEK İÇİN 500 DOLAR ÖDEDİLER 25 gün boyunca yol geldiklerini anlatan Afganistan uyruklu Ahmet Türkmen, "Türkiye'ye geldik, Türk askerleri ise bize kucak açtı. Bize yemek, çocuklarımıza ise çikolata ve dondurma verdi. Biz Ankara ve İstanbul'a gitmek için kişi başı 500 dolar verdik. 25 gündür yoldayız, aç kaldık Türk askeri bize yemek verdi su verdi ilgi gösterdi." dedi. Geceyi Alpaslan Karakolunda geçiren kaçak mülteciler yasal işlemlerinin ardından Van Göç İdaresi'ne gönderildi.
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