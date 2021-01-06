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  4. Van’da 15 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van’da 15 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

06.01.2021 10:38 | Son Güncelleme:
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Van’da 15 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Ocak 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Saray ilçesi Çaybağı Mahallesi’nde pusu faaliyeti icra edildiği belirtildi.

Van’ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 15 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Ocak 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Saray ilçesi Çaybağı Mahallesi’nde pusu faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Pusu faaliyeti sonrasında yapılan arazi aramasında, 15 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olay ve kimliği belirsiz şüphelilerin tespitine yönelik adli soruşturma devam etmektedir” denildi.

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