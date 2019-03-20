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Van'da 15 kişilik minibüste 40 kaçak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 12:50 | Son Güncelleme

VAN'ın Edremit  ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu 15 kişilik minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 40 kaçak yakalandı.

Van'da 15 kişilik minibüste 40 kaçak yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu 15 kişilik minibüste, Afganistan ve Pakistan uyruklu 40 kaçak yakalandı. İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yaptığı yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. 15 kişilik minibüste 40 kişinin bulunduğu belirlendi. Yapılan kimlik kontrolünde, minibüstekilerin yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Pakistan ve Afganistan uyruklu oldukları saptandı.
Kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan R.F., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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