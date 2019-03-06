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Van'da 15 kişilik minibüsten 39 kaçak göçmen çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 09:29 | Son Güncelleme

VAN-Hakkari karayolu üzerinde uygulama yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu 15 kişilik minibüste, 39 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 15 kişilik minibüsten 39 kaçak göçmen çıktı

Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - VAN-Hakkari karayolu üzerinde uygulama yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu 15 kişilik minibüste, 39 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, göç idaresine teslim edildi.
Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari- Van karayolu üzerinde uygulama noktası kurdu. Bu sırada karayolunda ilerleyen bir minibüs, şüphe üzerine durduruldu. Polisler, 15 kişilik minibüsün kapılarını açtığında 18 Afganistan, 9 Pakistan, 9 Bangladeş, 2 Suriye, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen ile karşılaştı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
FOTOĞRAFLI

Van'da 15 kişilik minibüsten 39 kaçak göçmen çıktıVan'da 15 kişilik minibüsten 39 kaçak göçmen çıktı

Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama... Bu görüntü şaşkına çeviriyor! Herkes saldırdığını sanıyor ama...
Ek fotoğraflarla//Pendik'te emniyet şeridindeki minibüse arkadan çarptı  Ek fotoğraflarla//Pendik'te emniyet şeridindeki minibüse arkadan çarptı  
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