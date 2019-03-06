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Van'da 15 kişilik minibüsten 39 kaçak göçmen çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 10:58 | Son Güncelleme

Van-Hakkari karayolu üzerinde uygulama yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu 15 kişilik minibüste, 39 kaçak göçmen yakalandı.

Van-Hakkari karayolu üzerinde uygulama yapan polisin şüphe üzerine durdurduğu 15 kişilik minibüste, 39 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, göç idaresine teslim edildi.
Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Hakkari- Van karayolu üzerinde uygulama noktası kurdu. Bu sırada karayolunda ilerleyen bir minibüs, şüphe üzerine durduruldu. Polisler, 15 kişilik minibüsün kapılarını açtığında 18 Afganistan, 9 Pakistan, 9 Bangladeş, 2 Suriye, 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen ile karşılaştı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. İnsan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.

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