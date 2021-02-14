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Van’da 15 Şubat öncesi terör operasyonu: 27 gözaltı

14.02.2021 13:06 | Son Güncelleme:
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Van’da 15 Şubat öncesi terör operasyonu: 27 gözaltı

Van’da PKK/KCK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek eylem yapabilecekleri değerlendirilen 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Van’da PKK/KCK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek eylem yapabilecekleri değerlendirilen 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; PKK/KCK terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999 tarihinde yakalanmasının yıl dönümünü bahane ederek ilimizde mahalle ve sokak eylemlerine yönelik olarak taş, molotof, havai fişek ve EYP kullanmak suretiyle eylem tertip edebilecekleri değerlendirilen DGH mensubu şahıslara ve ikametlerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; kurusıkı tabanca, EYP yapımda kullanılan malzemeler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir” denildi.

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