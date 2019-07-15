Van'da 15 Temmuz şehidinin ismi okula verildi

Tuncay AVCI/GÜRPINAR,(Van)-(DHA)- VAN'ın Gürpınar ilçesinde, yapımı tamamlanan 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anodulu Lisesi'ne, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit düşen Burhan Öner'in ismi verildi.

15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde kendisini tanklara siper ederek şehit düşen Burhan Öner'in ismi, memlemeti Van'ın Gürpınar ilçesinde yapımı tamamlanan 24 derslikli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne verildi. Okulun açılışına, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Şehit Burhan Önerin çocukları Kader, Abdulkadir Öner ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde 15 Temmuz şehidi Burhan Öner'in özgeçmişi okundu. Törende konuşan Vali Bilmez, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı halkın destan yazdığını belirterek şöyle konuştu:

"Van ili olarak Ankara'da özel hareket polisi Halil Hamuryen ve İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde şehit olan Burhan Öner kardeşlerimizi şehit verdik.Türk toplumu Kurtuluş Savaşı ile nasıl örnek bir destan yazdıysa, 15 Temmuz'da da diğer birçok ülkeye örnek olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde halkımız elleri ile tankları durdular. Balkonda askeri uçağa terlik atarak durdurdular. İçimize sığmış hain kişilerce hem kurumlarımız kirlendi, hem içerden hançerlendik. Bu darbe püskürtüldüyse, bunda herkesin emeği var ve en çok ise Mehmetçik dediğimiz askerlerimizin ciddi emeği var. Üniforma giymiş birkaç hain yüzünden koca kurumumuzu yıpratmayalım. Halkımızın verdiği örnek davranış hep anılacaktır."

Vali Bilmez, şehit Öner'in çocukları Kader ve Abdulkadir Öner'i yanına çağırarak sohbet etti.

Şehit oğlu Abdulkadir Öner, babasının isminin okula verilmesinden dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmanın ardından şehit Öner'in isminin verildiği okulun açılışı gerçekleştirildi. Açılışın ardında Vali Bilmez ve beraberindekiler, 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisini gezdi.

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