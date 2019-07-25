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Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 09:30 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 151 kilo 770 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi Terzioğlu Caddesi üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 35 plakalı bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 151 kilo 770 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Halilağa Mahallesi Terzioğlu Caddesi üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 35 plakalı bir otomobilde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Alfa ile yapılan detaylı aramada, aracın bagajında bulunan 10 koli içerisinde 300 paket halinde toplam 151 kilo 770 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü O.K. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 151 kilo eroin ele geçirildi
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