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Van'da 152 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 10:57 | Son Güncelleme

VAN'da polis tarafından yapılan operasyonda 152 kaçak göçmen yakalandı.

Van'da 152 kaçak göçmen yakalandı

Orhan AŞAN / VAN,(DHA)- VAN'da polis tarafından yapılan operasyonda 152 kaçak göçmen yakalandı.
Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine 2 Mayıs günü İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan metruk binaya operasyon düzenledi.
Metruk binada yurda yasadışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 69, Pakistan uyruklu 7 kaçak göçmen yakalandı.
Gevaş İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de 3 Mayıs günü İpekyolu Caddesi üzerinde Afganistan uyruklu 57, Pakistan uyruklu 19 kaçak göçmen ele geçirdi.
Birer gün arayla yakalanan 152 kaçak göçmen önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından yemek verilerek, doyuruldu. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Van'da 152 kaçak göçmen yakalandıVan'da 152 kaçak göçmen yakalandıVan'da 152 kaçak göçmen yakalandıVan'da 152 kaçak göçmen yakalandı

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