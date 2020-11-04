HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Van’da 154 kilo eroin ele geçirildi

Van’da 154 kilo eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 10:03 | Son Güncelleme

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 154 kilo 165 gram eroin ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir aracın Edremit ilçesinde durdurulduğu belirtildi.

Van’da 154 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın Edremit ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 154 kilo 165 gram eroin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde tespiti yapılan bir aracın Edremit ilçesinde durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, “Araçta yapılan aramada, 300 paket halinde 154 kilo 165 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak F.A. isimli şüpheli gözaltına alınırken, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı Masumlar Apartmanı dizisi oyuncularının İzmir için söyledikleri herkesi duygulandırdı
İzmir'deki tsnumani sonrası korkutan '200 metre' uyarısıİzmir'deki tsnumani sonrası korkutan '200 metre' uyarısı
AÖF / AUZEF / ATA sınavları online mı?AÖF / AUZEF / ATA sınavları online mı?
En Çok Okunan Haberler
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
İzmir'den gece vakti bir acı haber daha
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya böyle veda etti!
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı
ABD başkanlık seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı
ABD seçimlerinde son durum!
ABD seçimlerinde son durum!
LPG'li araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
LPG'li araç sahipleri dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
Trump kameralar karşısına geçti! İlk açıklama geldi
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Ayda Gezgin'in ambulanstaki görüntüleri gözleri yaşarttı!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
'Nerede bu tarikatlar, cübbeliler, cemaatler?'
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
İstanbul’da hangi ilçeler depreme karşı güvenli?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Diğer Haberler
Sigara yakmaya çalıştı, kıyafetleri yanınca evde yangın çıktı
Sigara yakmaya çalıştı, evi yaktı
İstanbul Ümraniye'deki bir bölge 'riskli alan' ilan edildi! Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbul'daki bir bölge 'riskli alan' ilan edildi!
İstanbul'daki barajlarda korkutan görüntü! Dip suyu uyarısı
İstanbul'daki barajlarda korkutan görüntü! Dip suyu uyarısı
Olası Marmara depremi için korkutan tsunami uyarısı: Dalgalar 200 metre içeri girebilir'
İzmir'deki tsnumani sonrası korkutan '200 metre' uyarısı
Antalya'da eski sevgili, Rus kuaför kadına dehşeti yaşattı
Eski sevgili, Rus kuaför kadına dehşeti yaşattı
Mersin’de taktak motoru kaza yaptı! Yaralılar var
Mersin’de feci kaza! Yaralılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.