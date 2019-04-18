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Van'da 155 kilo 730 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 10:46 | Son Güncelleme

Van'da 155 kilo 730 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonette yapılan aramada 155 kilo 730 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van-Özalp kara yolunda şüphe üzerine Y.A. yönetimindeki 65 AAF 608 plakalı kamyoneti durdurdu.

Narkotik köpeği "Rexo"nun da kullanıldığı aramada, kamyonetin şasesine gizlenmiş 307 pakette 155 kilo 730 gram eroin bulundu.

Ekipler, sürücü Y.A'yı "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlamasıyla gözaltına aldı.

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uyuşturucu operasyonu Van

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