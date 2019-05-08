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Van'da 155 kilo 810 gram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 10:23 | Son Güncelleme

Van'da 155 kilo 810 gram eroin ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde kamyonette 155 kilo 810 gram eroin ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özalp-Van kara yolunda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan S.D. yönetimindeki 65 AAG 261 plakalı kamyonette arama yapıldı.

Narkotik köpeği "Şila"nın da görev yaptığı aramada, aracın kasasının altına gizlenmiş 152 pakette 155 kilo 810 gram eroin bulundu.

Sürücü S.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından tutuklandı.

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