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Van’da 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi

18.11.2020 10:35 | Son Güncelleme:
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Van’da 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Özalp ile İpekyolu ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 16 kilo 958 gram uyuşturucu ele geçirildi.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, Özalp ilçesinde durdurulan 65 plaka sayılı araçta arama yapıldığı belirtildi.

Van’ın Özalp ile İpekyolu ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 16 kilo 958 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, Özalp ilçesinde durdurulan 65 plaka sayılı araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Aramada, 20 paket halinde 11 kilogram 200 gram metamfetamin ve 23 paket halinde 720 gram Afyon sakızı ele geçirilmiştir. Elde geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak M.K. ve Ö.K. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi.
İpekyolu ilçesinde de durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 5 paket halinde 5 kilogram 38 gram eroin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, “Elde geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak Ş.G. ve M.I. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” ifadelerine yer verildi.

Van’da 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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