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Van'da 161 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 14:14 | Son Güncelleme

Van'da 161 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 161 düzensiz göçmen yakalandı.

Eşmepınar, Albayrak, Güzeldere jandarma karakolu komutanlığı ekipleri, sınırdaki devriye görevi sırasında ayrı ayrı yürüyen grupları fark etti.

Yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen biri kadın, 5'i çocuk 161 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığınca yiyecek ve içecek ikram edilen düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Başkale düzensiz göçmen

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